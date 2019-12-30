义甲罗马大部分股权 传被美国富豪佛瑞金收购

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（法新社米兰29日电） 义甲劲旅罗马队（AS Roma）大部分股权，据报将被美国亿万富翁佛瑞金（Dan Friedkin）以8.72亿美元（约新台币264.65亿元）收购。

来自德州的54岁商人佛瑞金，很快将从同为美国富豪的巴罗塔（James Pallotta）旗下的财团接过球队。巴罗塔是在2012年买下罗马队2/3股份。

「体育报」（Gazzetta dello Sport）、义大利天空体育（Sky Sports Italia）的报导指出，双方已达成初步共识。

目前罗马队本身尚未证实这笔交易，但罗马队11月时曾表示，球队正和「潜在的投资者进行初步讨论」。

佛瑞金是佛瑞金集团（Friedkin Group）的执行长、「海湾丰田」（Gulf States Toyota）公司的老板。海湾丰田是在美国的独立汽车经销商。

根据义大利艾吉新闻社（AGI）报导，佛瑞金的儿子莱恩（Ryan）可望搬去罗马管理球队。

曾拿下3次义甲冠军的罗马，2001年后就未曾再尝义甲冠军滋味本季目前在义甲排名第4；他们最近一次夺冠纪录是2008年的义大利杯（Italian Cup）。

© 2019 AFP