北韩扬言新途径谈判 各方睁大眼等金正恩新年谈话

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（法新社首尔本30日电） 北韩扬言与美核谈判另辟「新途径」引发各界关切，也想藉北韩领导人金正恩发表元旦谈话时一探端倪。专家分析，北韩可能重返老路，在谈判桌上剔除非核化议题。

自金正恩与美国总统川普在河内的峰会不欢而散后，非核化谈判也深陷泥沼。在金正恩元旦谈话之前，北韩中央通信社（KCNA）今天报导，金正恩在劳动党第七届五中全会告诉党内高层，必须采取「积极进攻措施，以全面确保国家主权与安全」。

北韩因发展核子与长程弹道飞弹计画而遭受国际制裁，金正恩设下年底期限，要求美国解除制裁，但华府则坚持北韩采取明确的弃核步骤。

平壤早先曾要求美国拿出新作法恢复谈判，警告若美国无法满足北韩预期，就会另辟「新途径」，北韩至今未指明何谓新途径，而外界预料所谓新途径，可能在金正恩的新年谈话时明朗。

本月稍早，北韩最大经济伙伴的中国与俄罗斯提议联合国松绑对北韩制裁；分析家指出，金正恩可能试图游走华府、北京与莫斯科间的矛盾谋取利益。

美国智库国际政策中心（Center for International Policy）资深研究员费伦（Henri Feron）表示，新途径较可能就是个老方法，即完全不谈非核化。

费伦告诉法新社，北韩所说的新途径，可能只是相对不同于过去两年来的积极交涉姿态，「北韩将聚焦发展军事影响力与经济能力，用以对抗国际制裁，同时，在可以进行非核化谈判之前，北韩要求无条件的和平与关系正常化。」

尽管北韩扬言奉送美国「不祥耶诞礼物」的威胁声音看来已渐趋微弱，但各界却愈来愈忧心，平壤已暂停的洲际飞弹测试可能卷土重来。

白宫国家安全顾问欧布莱恩（Robert O'Brien）表示，如果北韩试射远程飞弹，美国将感到「极端失望，也会把我们的失望展现出来」。

「但我们口袋里有许多对策，会让北韩承受更多的压力。」

© 2019 AFP