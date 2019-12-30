华府新闻博物馆将熄灯 民众感叹媒体素养很重要

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（法新社华盛顿30日电） 不堪财务负荷，加上受政治人物抨击媒体影响，华府新闻博物馆将于明天熄灯。部分民众惋惜，也有教师感叹，当前政治氛围，让孩子具有媒体素养和了解新闻自由的价值无比重要。

距离美国国会大厦仅数步之遥，拥有闪烁发亮玻璃帷幕和钢骨结构的新闻博物馆，11年来一直是新闻业和言论自由的象徵，因不堪财务负荷，加上媒体业受政治人物抨击影响，将于年底闭馆熄灯。

新闻博物馆的展览品包括美国911恐怖攻击事件纪念物及见证冷战结束的柏林围墙，每天还在门口展示各国重要媒体的今日头版。博物馆稍早宣布，这栋由建筑师波尔夏克（James Polshek）设计的大楼，将以3.725亿美元（约新台币111亿元）转卖给约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）。

营运博物馆、由今日美国报（USA Today）创办人纽哈斯（Al Neuharth）成立的非营利机构自由论坛（Freedom Forum）已承诺会延续博物馆使命，继续向社会大众宣导新闻自由的重要，但并未表明是否会开设新的公共展览空间。

即将离任的公关主任、博物馆发言人嘉维卡（Sonya Gavankar）表示：「新闻博物馆的未来目前尚未明朗。」

「我们叙述新闻的方式，令我们感到自豪。我们改变了博物馆运作模式。」

嘉维卡也承认，新闻博物馆的收费性质很难与其他免费参观的场馆匹敌，包括史密森尼博物馆（Smithsonian）。新闻博物馆成人票价是25美元。

她也说，新闻博物馆难以吸引当地居民前来参观，必须倚赖观光客和当地学校校外教学作为稳定收入来源。真正住在华盛顿地区的居民，大多是跟着学校才会前来参访，长大后便很少莅临。

首间新闻博物馆1997年在维吉尼亚州阿灵顿（Arlington）开幕，并于2008年搬入连接白宫与美国国会的宾夕法尼亚大道上耗资4.5亿美元的大楼。

过20多年来，博物馆接待约1000万访客，也主办过数百场媒体活动和会议。

然而，数千家美国报业因财务困难倒闭，新闻博物馆也受到牵连。皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，过去10来，所有媒体的新闻编辑部人数减少约25%，纸媒则锐减近一半。

社会大众对媒体的信任感正逐渐滑落。民调机构盖洛普（Gallup）9月调查显示，仅有4成美国成年人对报纸、电视和广播能报导正确和公正的新闻具有「很大」或「相当程度」的信任，这个数字低于1970年代的逾7成。

美国总统川普宣称媒体是「人民的敌人」，加深社会对新闻业的不信任感，特别是川普盟友。

来自维州阿什兰（Ashland）的柯里（Cathy Cawley）说，她想在新闻博物馆关门前再参观一次那些「包罗万象又美丽」的展品，记录因公殉职记者生平事迹的纪念墙尤其令人感动。

柯里说：「我当时看着墙上挂着关于遇害记者的展览物，意识到新闻自由的重要性。」

教师葛林华德（Julia Greenwald）在闭馆前带着一群小学和中学学生前往参观，她说：「这是华府最酷的博物馆之一，很难过它就要熄灯了。」

「在当前的政治氛围，让孩子具有媒体素养和了解新闻自由的价值是那么重要。」（译者：吴升鸿/核稿：陈政一）

© 2019 AFP