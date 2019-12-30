川普揭吹哨者身分惹议 共和党议员：推文克制点

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普日前在推特揭露潜在吹哨者姓名，引起挞伐，他所属的共和党议员呼吁他推文时克制点。这名吹哨者举报他滥权施压乌克兰调查政敌，促使国会对川普发动弹劾调查。

自川普转发推文，揭露据传是乌克兰丑闻核心人物的中央情报局（CIA）男性干员身分后，批评声浪日益高涨。川普此举恐违反保障吹哨人匿名权益的法律。

共和党联邦参议员、川普重要盟友甘乃迪（John Kennedy）今天告诉「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）：「总统如果少发点推文，也不会造成脑损。但总统不必采纳我的建议，我也不期望他会这样做。」

川普被控施压乌克兰调查美国前副总统、民主党2020总统大选参选人拜登（Joe Biden）黑历史，而成为历来第3位遭弹劾的美国总统，接下来将由参议院审理弹劾案，决定是否让川普下台。

华府公民道德责任组织（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）执行董事布克宾德（Noah Bookbinder）贴文说：「总统利用自身权力和职位来揭露和暗中威胁乌克兰丑闻的吹哨人，如同他所做的许多其他事情，完全不被容许。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP