川普揭吹哨者身分惹议 共和党议员：推文克制点

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿29日电) 美国总统川普日前在推特揭露潜在吹哨者姓名,引起挞伐,他所属的共和党议员呼吁他推文时克制点。这名吹哨者举报他滥权施压乌克兰调查政敌,促使国会对川普发动弹劾调查。

自川普转发推文,揭露据传是乌克兰丑闻核心人物的中央情报局(CIA)男性干员身分后,批评声浪日益高涨。川普此举恐违反保障吹哨人匿名权益的法律。

共和党联邦参议员、川普重要盟友甘乃迪(John Kennedy)今天告诉「福斯周日新闻」(Fox News Sunday):「总统如果少发点推文,也不会造成脑损。但总统不必采纳我的建议,我也不期望他会这样做。」

川普被控施压乌克兰调查美国前副总统、民主党2020总统大选参选人拜登(Joe Biden)黑历史,而成为历来第3位遭弹劾的美国总统,接下来将由参议院审理弹劾案,决定是否让川普下台。

华府公民道德责任组织(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)执行董事布克宾德(Noah Bookbinder)贴文说:「总统利用自身权力和职位来揭露和暗中威胁乌克兰丑闻的吹哨人,如同他所做的许多其他事情,完全不被容许。」(译者:刘文瑜/核稿:卢映孜)

© 2019 AFP