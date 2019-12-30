投资人年终获利了结 亚股收盘涨跌互见

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（法新社香港30日电） 2019年即将结束，投资人开始放松，亚洲股市今天交易清淡，终场走势分歧。但市场对美中贸易紧张关系趋缓仍持续抱持乐观情绪，带动亚股部分涨势。

美股上周交投清淡，27日终场互有涨跌，道琼工业指数当天收盘再创新高，但那斯达克指数收跌，结束连续10个交易日创新高格局。华尔街股市带动亚股今天部分涨势。

分析师将近期美股屡创新高，归因于投资人抱持乐观情绪。未来立即出现经济衰退的风险较低，且美中贸易紧张关系趋缓，加上各国央行采取宽松货币政策，这些都持续提振市场信心。

全球股市自10月初以来，几乎不断向上推升。上周虽因适逢耶诞和跨年假期而交易清淡，仍大多走高。

万达（OANDA）亚太市场资深分析师海利（Jeffrey Halley）说：「亚洲股市整体情况是投资人陆续结清部位并获利了结，因为他们宁可等到下周，再进行新一个10年的第一笔交易。」

香港股市收涨0.3%，上海股市大涨1.2%。曼谷股市上扬0.1%。吉隆坡股市上涨0.3%。

由于投资人在跨年假期前获利了结，东京股市日经225指数终场下跌0.8%。不过，日经指数今年全年仍较去年上涨18.2%。

新加坡股市收盘小跌0.1%。雅加达股市下挫0.5%。首尔、雪梨和台北股市都下跌0.3%。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP