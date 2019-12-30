新生代天才前锋哈朗德争夺战 多特蒙德胜出

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（法新社柏林30日电） 德甲劲旅多特蒙德今天宣布，他们从一票欧洲足坛豪门里脱颖而出，签下奥超萨尔斯堡红牛（RB Salzburg）的新生代进球机器哈朗德（Erling Braut Haaland）。

多特蒙德表示，哈朗德已与球队签下一纸效力至2024年的合约，但未公布价码。19岁的挪威籍前锋哈朗德本季在欧冠小组赛已有8个进球，且在本季欧冠的前5场出赛都有破门，父亲是前曼联队中场奥夫英格．哈朗德（Alf-Inge Haaland）。

哈朗德本季在22场各项赛事里攻进28球，吸引欧洲列强目光，据悉包括义甲祖文特斯、英超曼联都有意挖角。

多特在德甲的对手RB莱比锡本月初也表明有意抢人，并因母企业与萨尔斯堡红牛相关而被看好；但哈兰德表示，多特才是他的第一志愿。

哈兰德说：「从一开始，我就感觉我最想转到这队（多特）。」他将于下月3日加入多特的训练营；德甲的冬休结束后，多特将于下月18日作客奥格斯堡。多特官网贴出的一段影片里，哈兰德向多特球迷拜年，还列出一串2020年要做的事，头一项就是学德文。

目前德甲暂居第4的多特蒙德，本季因阵中的西班牙国脚阿尔卡塞尔（Paco Alcacer）与2014世足冠军成员格策（Mario Goetze）表现不稳，早已放眼补强新前锋。

哈兰德9月在欧冠小组赛萨尔斯堡红牛6比2大胜比甲根克（Genk）时独进3球，成为史上第三年轻在欧冠上演帽子戏法的球员；更年轻的两位是当年英格兰球星鲁尼（Wayne Rooney）与西班牙传奇球星劳尔（Raul）。

© 2019 AFP