无惧争议 澳洲反同网球女将寇特再批跨性别运动员

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（法新社墨尔本30日电） 澳洲传奇女将寇特数周后将在澳洲网球公开赛接受表扬，她昨天再度批评跨性别运动员，并声称魔鬼掌控了媒体与政府。

职网生涯24度获得大满贯赛女单冠军的寇特（Margaret Court）目前是教会牧师，她2017年曾声称因澳洲航空公司（Qantas Airways）挺同婚而拒搭澳航航班，因此受到批判。澳洲已公投通过同婚合法化。

她后来又发表被众人讪笑的言论说，「网坛到处都是女同性恋」，以及跨性别儿童都是对年轻人洗脑的纳粹式「阴谋」的产物。

77岁的寇特这个周末在伯斯（Perth）的教会证道时，再度针对性别议题发表引发侧目的论述。她的说法在今天曝光。

根据在她证道时所拍摄的影片，她表示：「如今儿童在7或8岁就做决定改变他们的性别…不可以这样，只需恭读创世纪头两章，我所要表达的尽在其中了，男性与女性。」

寇特说：「在那个年纪很不对，因为在那个年纪孩子们的思想领域被灌输太多东西，他们会开始质疑『我是什么』。」

她表示：「你们都知道LGBT（男女同性恋、双性恋与跨性别人士）一词，他们会希望从没把跨性别者加进去，因为这会造成很多的问题，特别是在女子体坛。」

寇特也特别提及宣扬教义的困难，宣称「魔鬼」掌控了媒体与政府。

她表示：「魔鬼的势力渗透媒体与政治、教育、电视，想要掌控一个国家，如此即可操纵人们的心智与口舌。」

这位传奇运动员往昔都会出席年度澳网公开赛，但2017年她的言论首度引爆争议后，至今未再在这项赛事露面。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2019 AFP