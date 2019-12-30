法政府与工会爆发口水战 交通停摆僵局没解方

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（法新社巴黎29日电） 法国政府和法国总工会今天隔空对骂，互控对方是害法国因为年金改革争议陷入3周交通罢工的罪魁祸首，而整个僵局没有出现趋缓迹象。

法国交通部次长杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari ）指控，强硬派法国总工会（CGT）「彻底反对任何改革」。而工会秘书长马蒂内兹（Philippe Martinez）则指责政府在冲突中「散播」混乱。

法新社报导，这波罢工进入第25天，现在已经比1995年恶名昭彰的22天冬季罢工还要久，并且可能超过法国史上最漫长的交通罢工，也就是1986年底至1987年初的28天抗议。

除了两条无人驾驶地铁路线外，巴黎地铁今天几乎再度完全停摆，只有极少部分高铁列车（TGV）营运。

为了法国总统马克宏（Emmanuel Macron）支持的年金改革计画，政府和工会预定1月7日召开新一轮会谈，而工会已计划在1月9日举行新的反年改大型示威活动。

杰巴里在「星期日报」（Journal de Dimanche）的访问中，怒控法国总工会持「恐吓、骚扰甚至攻击态度」对待选择不罢工的铁路员工。

他指控法国总工会「彻底反对任何改革，有时甚至动辄恐吓」。他说：「法国总工会想透过媒体噱头带来重大影响，但法国人不会被这极左政治化的运动欺骗。」

马蒂内兹接受同一家报纸采访时则指控，政府试图让冲突进一步恶化。他说：「马克宏展现自己是新世界的人，但他是在模仿（前英国首相）佘契尔夫人（Margaret Thatcher）。」此言是指佘契尔夫人在1980年代的矿工罢工僵局中，设法削弱工会权力。

马蒂内兹还说：「我们这里确实怒火中烧。当然，没领到24天的薪水很难熬，但这场冲突是（马克宏上任）两年半来人民生活苦哈哈所致。」他说，他在等马克宏于31日晚上的新年致词中让步，并承认「大多数人都不高兴，而他（马克宏）错了」。

法国退休金制度改革的争议点之一在于规定法定退休年龄62岁，并加设平衡年龄64岁，劳工必须工作到64 岁才能获得完整的退休金。

巴黎地铁服务明天预计将有所改善，但仍受到严重干扰，除了两条路线关闭外，另外12条地铁线也只提供部分服务。

© 2019 AFP