澳洲野火烧到墨尔本 当局要求10万居民撤离

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本30日电） 澳洲第二大城墨尔本附近野火肆虐，当局要求5个郊区共约10万居民今晚撤离。澳洲丛林野火危机持续恶化，如今又传出1名义消在乡间灭火时殉职。

墨尔本近郊野火已焚烧40公顷草地，尽管当局已将先前发布的丛林野火警报等级调降，但仍呼吁居民远离大火。

澳洲维多利亚省（Victoria）急难单位表示，在墨尔本北方郊区邦度拉（Bundoora），野火已暂停朝住宅扩散，但火势尚未获得控制。邦度拉距离墨尔本市中心仅16公里，且是澳洲2所大学主要校区所在地。

当地媒体播出的画面显示，灭火飞机从数个社区上空飞过，居民也拿水管替房屋浇水，盼能阻止火势蔓延。

澳洲新南威尔斯省（New South Wales）乡村消防局（Rural Fire Service）也表示，雪梨西南方一处野火焚烧逾5小时，1名义消在灭火时不幸丧生，另有2名义消遭到灼伤。

除此之外，澳洲今年野火季已酿成10人死亡，包含2名义消；并已摧毁超过1000栋房屋，焚烧超过300万公顷土地，面积比比利时国土还大。

这场危机也令人们将焦点转向气候变迁。科学家指出，气候变迁正造成澳洲丛林野火季更长且火势更猛。民众因此走上街头抗议，要求立刻采取行动因应全球暖化。

© 2019 AFP