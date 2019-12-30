真主党旅遭空袭 伊拉克扬言检讨对美关系

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（法新社巴格达30日电） 由于美国对并入伊拉克军队的亲伊朗武装团体真主党旅发动空袭，伊拉克政府今天扬言将「检讨」对美关系。伊拉克什叶派教士萨德表示，愿与伊朗支持的敌对民兵合作，以驱逐美国驻军。

在总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）辞职后负责看守政务的伊拉克政府发表声明说：「美军是依据他们而不是伊拉克人民的政治优先要务来采取行动。」

声明中说，保护伊拉克、伊拉克军事基地和军队「是伊拉克安全部队的唯一责任」；并说，美军这样的空袭「侵犯了伊拉克主权」，也「抵触了（美国领导下国际）联军的交战规则」。这个联军驻扎伊拉克，与圣战分子作战。

声明宣告，美国的攻击行动「迫使伊拉克检讨对美关系以及维护主权的安全、政治和法律架构」。

萨德（Moqtada al－Sadr）今天表示，他愿与伊朗支持而和他在政治上对立的各民兵团体合作，透过政治和法律手段来终止美国在伊拉克境内驻军。

如果这种作法无效，他将与政治对手合作，「采取其他行动」来驱逐美军。在美国2003年进攻伊拉克并推翻前独裁者海珊（Saddam Hussein）后，萨德旗下民兵便与美军交战多年。（译者：张佑之）

© 2019 AFP