美民权领袖路易斯宣布 罹患第4期胰脏癌

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（法新社华盛顿29日电） 美国民主党联邦众议员路易斯（John Lewis）今天宣布，他被诊断罹患第4期胰脏癌。路易斯曾与民权斗士金恩博士（Martin Luther King Jr.）一起游行抗争。

79岁的路易斯在声明中表示，他在接受「例行体检」后被诊断罹癌，还提到自己将寻求治疗，并会持续担任乔治亚州联邦众议员。路易斯曾多次批评美国总统川普。

他说：「我一生几乎都在为自由、平等、基本人权奋斗，但我从未面临像我现在遭遇的挑战。」

路易斯数十年来致力于民权运动而闻名，1963年8月与金恩博士在华府共同游行抗争，金恩博士当时发表知名演说「我有一个梦」（I have a dream），5年后遇刺身亡。

路易斯表示：「我决定去做我知道要做且一直在做的事：我将为之奋斗，继续为『至爱社区』（Beloved Community）而战。」至爱社区是指金恩博士曾提出的愿景。

路易斯还说，自己在接受治疗期间可能会错过几次投票，「但有上帝恩典，我很快就会重返前线」。

路易斯1965年3月7日在阿拉巴马州塞麻市（Selma）率领游行运动时曾遭警察殴打，这起警察攻击游行民众事件后来被称作「血腥星期日」（Bloody Sunday）。

他1987年进入国会，代表的选区涵盖乔治亚州首府亚特兰大部分地区。

路易斯和数名民主党议员缺席川普2017年1月就职大典，他认为川普的胜选不合法。

川普当时在推特发文回击，直指路易斯「应该多花点时间为他的选区解决问题并提供协助，因为他的选区情况糟糕，正在崩溃中（遑论犯罪猖獗）」，此番言论引来广泛批评。

© 2019 AFP