遭蒲亭指为二战祸首 波兰痛斥说谎

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（法新社华沙29日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）先前把第二次世界大战爆发怪到波兰头上，波兰总理莫拉维茨奇今天严词谴责，痛斥莫斯科满口谎言，只因近来麻烦不断，试图转移焦点。

波兰外交部27日召见俄国大使以示抗议。外交部表示，二战是苏联与德国联军发起，而波兰在二战中失去约600万公民。

莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）声明指出：「蒲亭总统在多个场合对有关波兰的事说谎。他是故意的。」

「这种情况常发生在俄国当局觉得所作所为承受国际压力时…近几周俄国遭遇多项重大挫败。」

莫拉维茨奇表示，举例来说，欧洲联盟（EU）以俄国兼并克里米亚为由延长对俄制裁、俄国运动员因禁药问题遭禁赛4年，而俄国「试图全面掌控白俄罗斯也没能达成」。

「我认为蒲亭总统此言是企图掩盖那些问题，这位俄国领导人非常了解他的指控和实际状况根本不搭嘎，波兰没有希特勒（Adolf Hitler）或史达林（Josef Stalin）的纪念碑。」

「只有侵略者和作恶多端的人会竖立这种纪念碑－─纳粹德国和苏联。」

1939年9月1日德国入侵波兰前，德国与苏联在秘密条约中同意瓜分东欧，这也就是恶名昭彰的「德苏互不侵犯条约」（Molotov-Ribbentrop Pact）。

蒲亭本月稍早把二战怪到西方强权与波兰头上，他说，1939年二战欧洲战场开打前，西方与波兰和纳粹德国签订了多项条约。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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