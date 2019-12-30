锦织圭肘伤未愈 退出ATP杯

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（法新社伯斯30日电） 日本网球明星锦织圭因为从美国公开赛（US Open）就开始持续困扰他至今的手肘伤势，在今天决定退出首届世界职业网球协会杯（ATP Cup）。

世界排名曾排在第4，目前滑落到第13名的锦织圭（Kei Nishikori）表示，对于不能代表自己的国家，参加2020年1月3日开始，在澳洲伯斯（Perth）进行的团体赛事，他感到很失望。

他在声明中说：「在我尚未100%准备好，能在最高层级的比赛中打出竞争力时，我和我的团队在今天一起做出这样的决定。」

锦织圭的手肘在10月开刀，目前仍不确定他能否参加2020年1月20日在墨尔本球场（Melbourne Park）展开的年度第一场大满贯赛事澳洲公开赛（Australian Open）。

西冈良仁（Yoshihito Nishioka）将取代锦织圭，成为世界职业网球协会杯日本队中，排名最高的选手。

内山靖崇（Yasutaka Uchiyama）本周稍早也退出这项比赛，顶替他位置的是松井俊英（Toshihide Matsui）。

锦织圭的缺席，是继因骨盆伤势退出的英国选手莫瑞（Andy Murray），和选择不参加的瑞士好手费德瑞（Roger Federer）后，另一位错过世界职业网球协会杯的球员。

这项首次举行的团体锦标赛，在2020年1月3日到12日间进行，赛事总奖金达1500万美元（约新台币4.54亿元），至于世界职业网球协会杯排名的积分上，单打最高可获750分，双打则是250分。

参赛的24国（队）分成6组进行循环赛后，将有8队能够进入淘汰赛阶段。

冠军赛将在雪梨（Sydney）进行，而小组赛将在雪梨、布里斯本（Brisbane）和伯斯进行。

© 2019 AFP