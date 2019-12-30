雷霆亚历山大灌新高32分 致命一击率队擒暴龙

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（法新社多伦多29日电） 包括终场前36秒的致命一击，美国职篮NBA二年级生亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天斩获生涯新高32分，帮助奥克拉荷马雷霆98比97险胜地主多伦多暴龙。

保罗（Chris Paul）今天攻下25分，其中有20分集中在下半场，另外有11篮板、8助攻成绩，诺艾（Nerlens Noel）攻下13分，贝兹里（Darius Bazley）进帐12分，让雷霆在最近7场比赛拿下6场胜利。

卫冕军暴龙的劳瑞（Kyle Lowry）、范佛利特（Fred VanVleet）皆获得20分，麦考（Patrick McCaw）、戴维斯（Terence Davis）分别拿下13分、11分，伊巴卡（Serge Ibaka）则有12分、14篮板的「双十」成绩。

第2节打到一半，暴龙握有6分领先，虽然雷霆缩小落后差距，但范佛利特的三分球，在中场前3分44秒，让暴龙把领先扩大为8分。

此时包括亚历山大砍进的三分弹在内，雷霆打出11比0反扑，在中场前1分26秒反倒领先3分，但暴龙将比数扳平，两队中场时以47比47战成平手。

雷霆在第3节剩下9分35秒时领先8分，但暴龙逐渐收复失土，并在布谢（Chris Boucher）砍进三分球后，反以73比71领先2分，并在前3节打完时，以80比76领先雷霆。

最后一节的比赛，暴龙没办法保住领先，雷霆在比赛结束前9分4秒的跳投后，以88比85，3分领先暴龙。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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