不满西墨暗助前朝官员 玻国驱逐两国外交官

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（法新社拉巴斯30日电） 玻利维亚临时政府指称西班牙及墨西哥外交人员试图协助被通缉的前政府官员离境，今天宣布驱逐墨西哥大使及两名西班牙外交人员，列为不受欢迎人物。

玻利维亚右翼临时政府指控西班牙试图暗中协助被通缉的前总统府部长昆塔纳（Juan Ramon Quintana）离开他所藏身的墨西哥驻玻利维亚首都拉巴斯（La Paz）大使馆。昆塔纳曾是前总统莫拉莱斯（Evo Morales）的左右手。

左派的莫拉莱斯在2019年10月的大选中争取第4任期，选后宣称胜出，但部分选民及反对派质疑计票过程中有黑箱，引发大规模社会动荡，莫拉莱斯于11月10日辞职，获得墨西哥庇护，后来转往阿根廷，昆塔纳与其他约10名前政府官员则藏身墨西哥驻拉巴斯大使馆。

莫拉莱斯下台后，原属在野的参议院副议长艾尼兹（Jeanine Anez）成为临时总统，临时政府指控昆塔纳、前文化部长阿拉诺卡（Wilma Alanoca）及其他前政府官员煽动叛乱及从事恐怖行动，不让他们安然离境。

玻利维亚临时政府指称西班牙驻拉巴斯大使馆人员于12月27日潜入墨西哥大使馆，试图把昆塔纳带走，为此表达不满。

艾尼兹表示：「我所主持的宪政政府决定把墨西哥驻拉巴斯大使麦卡多（Maria Teresa Mercado）、西班牙代办波雷盖洛（Cristina Borreguero）及西班牙领事费南德兹（Alvaro Fernandez）列为不受欢迎人物。」

艾尼兹说，这3名外交人员「严重损害玻利维亚人民及宪政政府的主权及尊严」，限他们在72小时内离境。

墨西哥外交部表示，此决定出于政治理由，已指示麦卡多返国。

自从墨西哥给予莫拉莱斯庇护，且墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）称莫拉莱斯是「政变」受害者之后，玻利维亚与墨西哥的关系就每况愈下。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP