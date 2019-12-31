剑桥分析丑闻余波荡漾 巴西对脸书开罚近5000万

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（法新社巴西利亚30日电） 巴西司法部今天以不当分享用户个资为由，对美国科技巨头脸书开罚165万美元（约新台币4993万元），此案与英国政治顾问业者剑桥分析公司2018年爆出滥用数据丑闻有关。

司法部说，脸书（Facebook）涉及「滥用行为」，不正当地与应用程式「这是你的数位生活」（This is Your Digital Life）开发人员共享44万3000名巴西用户资讯。

这款心理测验应用程式搜集全球数以千万计脸书用户个资，剑桥分析（Cambridge Analytica）随后取得这些资讯，未经用户许可便将其用于政治活动，例如英国脱欧公投和美国2016年总统大选。

有报导指巴西用户也可能是剑桥分析滥用数据丑闻的受害者后，巴西当局展开调查。

脸书估计，高达8700万用户个资遭不当分享。

脸书今天发表声明说，「没有证据显示巴西用户个资落入剑桥分析手中」，公司正在检视这起案件的法律选项。

脸书发言人说：「我们对平台进行更改，限制应用程式开发人员可以取得用户资讯。」

巴西司法部坚称脸书未充分告知用户关于「预设隐私设定的后果」，特别是与「好友名单」相关的资讯。

巴西政府说，脸书可在10天内上诉，或在一个月内支付罚款。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP