心脏病康复续拚选战 桑德斯提医师证明健康无虞

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（法新社华盛顿30日电） 高龄78岁的美国联邦参议员桑德斯10月因心脏病发作入院治疗，这位民主党籍总统参选人今天提出医生信函，证明他已经康复，而且情况良好，足以胜任总统工作。

任教于佛蒙特大学（University of Vermont）的心脏科医师李温特（Martin LeWinter）表示，桑德斯（Bernie Sanders）已经「顺利康复」。

李温特说：「目前我认为没有理由说他不能继续竞选。若他当选，我相信他在身心两方面都有足够耐力，完全可担得起总统职位的严格挑战。」

法新社报导，佛蒙特大学另两名专家也表示，桑德斯本月稍早接受运动心肺功能测试。他们说，和其他健康且没有已知心脏病的男性相比，他的运动心肺功能是同龄男性的平均水准。

桑德斯10月1日在拉斯维加斯演说时，突然觉得胸痛，暂停竞选活动，送医治疗。

出院时他的医师在声明中说，桑德斯被诊断出心肌梗塞。「两支心血管支架及时地植入一条受阻的冠状动脉中。其他所有动脉都正常。」

在所有的总统参选人中，桑德斯的年纪最长，他的竞选团队因未即时公布桑德斯心脏病发消息而遭受批评。

桑德斯并不是唯一面临年龄问题的总统参选人，另两位声势领先的民主党籍总统参选人前副总统拜登（Joe Biden）和联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）的年纪分别为77岁和70岁。

而竞选连任的美国总统川普，在今年6月年满73岁。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP