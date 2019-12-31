摩门教家族屠杀案 墨西哥逮捕7名嫌犯

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（法新社墨西哥市31日电） 墨西哥北部上月发生摩门教徒家族屠杀案，导致9名妇孺死亡，墨西哥检察总长办公室表示，当局已逮捕7名涉案嫌犯。

检察总长办公室30日在声明中指出，其中3名嫌犯于12月26日被捕，罪嫌是在组织犯罪中的「可能责任」。其他4名嫌犯是在之前落网，但未有对于他们涉嫌罪名的具体说明。

根据地方媒体，1名地方警察首长涉嫌与组织犯罪有关连，也是被羁押嫌犯之一。

遇害的3名女性和6名孩童拥有美墨双重国籍，他们于今年11月4日在与美国接壤的索诺拉州（Sonora）和奇瓦瓦州（Chihuahua）之间乡间公路，遭伏击丧命。

这起屠杀案的案发地区法治不彰，当地贩毒集团争夺地盘广为人知，目的是争夺通往美国的有利可图贩毒路线。

调查人员相信，贩毒集团将受害人误认为敌对帮派成员，但部分家属驳斥这个理论，声称他们遭到蓄意锁定。

本月初，墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）曾与受害人家属见面，报告调查进展。墨西哥当局与家属预计未来几天将2度会面。

屠杀案发生后，美国总统川普曾威胁要将贩毒集团列为恐怖组织，许多墨西哥人认为，此举恐进一步开启美国干预大门。

© 2019 AFP