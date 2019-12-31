教友联手制伏枪手 川普赞德州宽松枪枝法规救人

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（法新社休士顿30日电） 一名枪手昨天闯进德州教堂开枪，造成2人丧命，教堂维安人员开枪反击，歹徒当场身亡。美国总统川普今天表示，德州枪枝法规救了好多人命。

德州沃斯堡（Fort Worth）郊区怀特赛特门（White Settlement）的西部公路基督教堂（West Freeway Church of Christ）昨天发生枪击案，成为美国最新一起宗教场所遇袭事件。

川普推文说：「幸亏有英勇的教区居民挺身而出，保护另外242名信徒，（这起枪击案）持续6秒就落幕了。德州法律允许这些英雄携带武器，才能拯救这么多人命。」

教会维安志工威尔森（Jack Wilson）告诉记者，枪手在西部公路基督教堂枪击两名信徒后，他开枪回击。

威尔森说：「他开枪击中理查（Richard）和东尼（Tony）后，转身走向教堂前端，给了我与他交战的机会，我射出了一发子弹」

警方表示，有「两个」教会成员开枪反击。

批评者抨击美国枪枝取得太过容易，而德州是全美枪枝管制法规最宽松的其中一州。

近几年来，美国大规模枪击案激增，为公众安全敲响警钟，并且引发新一轮辩论，讨论如何控制泛滥的暴力情事。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP