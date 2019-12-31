日产前董座弃保潜逃出境 日本司法蒙羞

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（法新社东京31日电） 日产前董座戈恩在日本被控财务行为不当等罪名交保候审，今天被证实弃保潜逃至黎巴嫩。由于保释条件包含限制出境及护照交由律师保管，戈恩潜逃出境一事已让日本司法蒙羞。

日本放送协会（NHK）援引匿名消息人士的说法报导，出入国在留管理厅没有戈恩（Carlos Ghosn）的离境纪录。相关单位正在厘清，戈恩是否使用化名离境。

一名外务省官员向NHK表示，戈恩不应离开日本，假若外务省事前掌握他的计画，一定提早通报相关执法单位。

65岁的戈恩有巴西、法国和黎巴嫩护照，他的辩护律师弘中��一郎表示，这3本护照仍由律师保管中。

黎巴嫩MTV电视台援引官方消息人士的说法报导，戈恩是拿法国护照入境。

报导还指出，戈恩昨天即依据「国际协议」抵达黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）。

执政党自由民主党国会议员元荣太一郎指出，戈恩顺利潜逃出境的新闻令人震惊，也呼吁政府必须提出迅速有效的改善措施。

同为自民党籍国会议员、身兼外务副大臣的佐藤正久质疑：「是否有不知名国家协助（戈恩）？日本体制如此轻易允许非法离境发生，也是个严重问题。」

日本和黎巴嫩之间并无引渡协定。

戈恩在日本被控的3项罪名恐让他面临最高15年的有期徒刑，且获无罪开释的机率极小。根据官方统计数据，日本起诉后的定罪率超过99%。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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