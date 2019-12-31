法国名厨不满米其林降星级 提告败诉

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（法新社法国南泰尔31日电） 法国名厨维拉因所获星等降低而控告美食指南米其林，巴黎近郊南泰尔（Nanterre）的法院今天判维拉败诉。根据判决，米其林不需提交将维拉旗下餐厅从3星降为2星的理由。

根据法新社取得的判决书，法官认为，维拉（Marc Veyrat）未能提供证据，证明米其林指南（Michelin Guide）今年1月将他的「森林之家」（La Maison des Bois）餐厅由3星改评为2星确实对他造成损害。

出身法国上萨瓦省（Haute-Savoie）的69岁名厨维拉以运用本地香料、药草和农产品制作美食佳肴着称，但他批评米其林指南调查员「专业能力不足」。

其中一个原因是他们主张维拉使用英国切达起司，而非他所宣称使用法国家乡的起司制作一款舒芙蕾（souffle）。

这个「起司门」事件让维拉在法国阿尔卑斯山区（Alps）的餐厅「森林之家」今年1月未能守住3星评价，并被降为2星。维拉为此提告米其林。

维拉要求米其林出示调查员曾在他餐厅用餐的证据，以及他们的料理品鉴笔记。

此外，他还主张米其林应支付象徵性的一欧元补偿金，以弥补他遭剥夺一颗星后承受的情绪低潮。

© 2019 AFP