法国米其林名厨起司门开庭 判决可能创先例

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（法新社南泰尔31日电） 巴黎法院今天将判决，美食指南米其林是否应提交将法国名厨维拉旗下餐厅从3星降为2星的依据。一旦米其林获判须提交，将创下全球高级餐饮界先例，其他厨师也可能跟进。

维拉（Marc Veyrat）以运用本地香料、药草和农产品制作美食佳肴着称，但他批评米其林指南（Michelin Guide）调查员「专业能力不足」。

其中一个原因是他们主张维拉使用英国切达起司，而非他所宣称使用法国家乡的起司制作一款舒芙蕾（souffle）。

这个「起司门」事件让他在法国阿尔卑斯山区（Alps）的餐厅「森林之家」（La Maison des Bois）今年1月未能守住3星评价，并被降为2星。维拉为此提告米其林。

此事让出身法国上萨瓦省（Haute-Savoie）的维拉大受打击：9年前，滑雪出意外令他无法掌厨；3年前，他的一间餐厅在大火中付之一炬，种种悲剧让他沉寂许久。

69岁的维拉近日告诉法新社：「我对法国米其林很尊敬…但他们在我的事情上犯错了，他们必须承认。」

根据报导，维拉希望米其林出示调查员曾在他餐厅用餐的证据，以及他们的料理品鉴笔记。

此外，他还主张米其林应支付象徵性的一欧元补偿金，以弥补他遭剥夺一颗星后承受的低潮。

一旦维拉胜诉、法院判决米其林须提交品鉴笔记，这将是全球高级餐饮界先例，其他对米其林有不满的厨师也可能跟进。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP