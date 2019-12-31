澳洲野火延烧海滨小镇 4000人受困海滩

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（法新社雪梨30日电） 澳洲东南部饱受野火蹂躏，火舌包围热门观光景点马拉库塔，烧到没有陆地可以逃生，今天有4000名度假游客与本地人受困海滩。

维多利亚省海滨小镇马拉库塔（Mallacoota）遭到野火包围，目前有多达4000人受困海滩，野火浓烟遮天蔽日，白昼变成黑夜，当局说附近的野火引发了雷暴雨与「余火攻击」。

当地紧急事务管理专员克里斯普（Andrew Crisp）告诉澳洲广播公司（ABC）：「有一场火灾眼看将烧到马拉库塔。」他又说，已派出消防人员保护民众。

澳洲有关当局数日来一再示警，敦促来访享受夏季艳阳的3万名旅客离开此区。澳洲目前有数百个野火灾区，马拉库塔只是其一。

克里斯普说：「马拉库塔有3组人马将负责照顾海滩上的这4000人。我们当然会关切陷入孤立状态的社区。」

若有必要，澳洲据报已准备好展开海上或空中疏散行动。居民在社群媒体表示他们已穿上救生衣，以免需要跳海求生。

野火延烧地区的温度可以高到摄氏上百度，在火焰焚身之前，就足以置附近民众于死地。维多利亚省紧急事务管理局说，海洋救援行动是「万不得已的方案」。

当地广播电台记者温特森（Francesca Winterson）说，她停电期间试着对外广播紧急警报时，眼睁睁看着火势直扑这座城市与她自己的住家。她告诉澳洲广播公司吉普斯兰电台（ABC Gippsland）：「我宁愿活着也不要死守房子。」

维多利亚省以北的新南威尔斯省沿岸，度假游客也接获警告，有数起「危险」野火迅速蔓延，如果有必要可在海滩避难。

新南威尔斯省乡村消防局说：「这些火灾今早迅速延烧，对人身安全构成严重威胁，不要待在火势蔓延之处，避开丛林地区。如果道路可以通行，移到较大的城镇或海滩避难。」

当地媒体的影像显示，灭火飞机在社区上方盘旋，好几户人家也用水管淋浇屋子，希望防止火势蔓延。

澳洲野火迄今摧毁1000多栋民宅，并焚烧300多万公顷土地，超过比利时的国土面积。

© 2019 AFP