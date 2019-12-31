澳洲野火延烧 浓烟垄罩雪梨跨年烟火派对照办

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（法新社雪梨31日电） 因森林野火延烧而浓烟垄罩的雪梨市，今天仍在准备大量的烟火，以便为数十万人开启全球第一波迎接跨年、迈向2020年代的庆祝派对。但因澳洲正值野火之苦，雪梨续办跨年也吁国内批评压力。

在知名地标雪梨港施放璀璨的跨年烟火向来是澳洲最大城雪梨的一大卖点，但今年的跨年派对却因澳洲全国饱受灾难性森林野火之苦、国内纷纷抛出停办的呼声而承受压力。

雪梨已被有毒浓烟垄罩数周，一项取消跨年烟火以示对因对抗野火而罹难消防人员致敬的请愿，联署人数已超过28万人。

首都坎培拉与雪梨西部郊区，则因火灾风险与极端天候的考量取消烟火活动，但消防单位已雪梨濒临水边较无安全之虞，可续办烟火。

批评人士希望雪梨将举办跨年烟火的650万美元经费，拿去对付已威胁到雪梨的野火；但当局表示跨年烟火能创造1亿3000万美元商机，况且取消跨年烟火也无助遭野火冲击的人与事。

雪梨市长摩尔（Clover Moore）表示，她们已承诺会透过影响力深远的跨年烟火，为饱受旱灾与火灾的社区取得更多经费。

雪梨跨年预计施放10万多发烟火，可照亮天际12分钟，会有约100万的各国观众涌向雪梨港周边岸际与公园观赏。

© 2019 AFP