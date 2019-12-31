美制裁致业绩下滑 华为：生存是优先要务

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（法新社北京31日电） 在宣告2019年销售业绩，将因美国制裁而不若预期后，中国电信巨擘华为公司今天表示，「生存」将是公司2020年的优先要务。

电信网络设备执全球牛耳的华为，遭美国政府以恐有国安风险为由，禁止与美企往来生意，形同遭全面封杀；华为一直以来均否认美国相关指控。

华为轮值董事长徐直军今天发布新年致词，表示今年在美国政府打压下，业绩虽成长但不如预期，2020年是华为艰难的一年，「生存下来是我们的第一优先」。

徐直军表示，预计2019年全年实现销售收入超过人民币8500亿元（约新台币3兆6550亿元），年增18%左右；「尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验」。

至于即将来到的2020年，徐直军说这将会是华为艰难的一年，因为华为将继续处于美国「实体清单」的出口管制，没有了2019年上半年的快速成长与下半年的市场惯性，除了自身的奋斗，「唯一可依赖的是客户和伙伴的信任与支持」。

他表示，「生存下来是我们的第一优先」，重点做好保增长、提能力、优组织、控风险。

在部分国家政府限制采购华为产品的背景下，徐直军也提到，营商环境作为非市场要素，已超越传统的市场行销4要素，成为华为实现成长的关键；因此，各区域要加强当地政府与伙伴对华为的信任，提升华为在当地的声誉。

© 2019 AFP