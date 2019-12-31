美国检方：犹太拉比遇袭嫌犯日记曾提希特勒

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（法新社纽约30日电） 美国纽约州1名犹太教拉比28日遭人闯入家中刺伤5人，当局今天以联邦仇恨犯罪罪名将嫌犯汤玛斯（Grafton Thomas）正式起诉，理由包括汤玛斯曾在日记中提到希特勒。

根据美国法院接获的刑事起诉书，37岁的汤玛斯在手写日记中表达反犹太主义观点，并提到「纳粹文化」，还画有纳粹标志。

由1名联邦调查局（FBI）探员署名的起诉书写道，攻击当天被告的手机被用来上网搜寻一篇文章，标题是:「纽约市犹太区发生疑似反犹太攻击后，警方加强部署。详情如下。」

汤玛斯28日闯入拉比罗登柏格（Chaim Rottenberg）位在纽约州洛克兰郡（Rockland）的郊区住家挥刀乱砍，当时家中正在进行犹太教庆祝光明节活动。汤玛斯随后以5起杀人未遂罪名遭到起诉，他29日现身纽约法庭应讯。

根据今天的起诉书，汤玛斯曾在11月9日至本月16日期间，用手机4度上网搜寻「为何希特勒仇恨犹太人」，并搜寻纽约地区的「犹太复国主义寺庙」（Zionist Temples）。

「纽约时报」（The New York Times）曾引述汤玛斯友人柯林斯（Taleea Collins）和牧师裴吉（Wendy Paige）报导，汤玛斯深受精神疾病所苦。（实习译者：赵佩宇/核稿：张正芊）

© 2019 AFP