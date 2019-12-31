若当选总统 彭博承诺将白宫改为开放式办公室

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（法新社华盛顿30日电） 美国民主党籍总统参选人彭博（Michael Bloomberg）今天表示，如果他赢得明年11月的总统大选，将把白宫改造为「开放式办公室」，和团队在同一个空间里一起办公。

富豪彭博在推特（Twitter）上说，他会把用来举行仪式的白宫东厅（East Room）改造为开放式办公室，「我会和团队一起坐在这里办公」。

至于传统上的总统正式办公空间椭圆形办公室（Oval Office），彭博补充道：「我会将椭圆形办公室用于某些公务用途，绝对不是用来发推文。其他时间，我会待在一个领导者应该在的地方：和团队一起。」

民主党内声势最高的前副总统拜登（Joe Biden）和联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）双双宣布角逐总统一职之后数月，彭博也于11月底宣布要争取民主党提名，取得挑战现任总统川普的资格。

根据杂志「富比世」（Forbes），旗下拥有同名新闻社的前纽约市长彭博身价超过540亿美元。

彭博利用个人财富砸重金买下网路和电视竞选广告。他的竞选造势活动跳过几个关键州，经济实力不如他的对手在这些州都深耕已久。

美国政治新闻机构Politico报导，彭博迅速扩展的竞选团队正把办公室搬到纽约时报广场（Times Square ），办公室的开放式格局中间，会有一张专属彭博的办公桌。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2019 AFP