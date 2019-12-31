菲前总统艾奎诺夫人曾向英国求庇护 并获佘契尔同意

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（法新社伦敦31日电） 根据今天公布的最新解密文件，1986年菲律宾人民起义推翻前总统马可仕时，后来上台的前总统艾奎诺夫人曾在情势最紧绷时向英国寻求庇护，并获得当时的英国首相佘契尔夫人同意。

菲律宾当年因马可仕（Ferdinand Marcos）在提前大选宣告胜利，但选举遭控严重舞弊，而爆发「人民力量革命」（People Power Revolution）。这场4日革命最后结束马可仕长达21年的极权统治，并将艾奎诺夫人推上总统大位。

英国国家档案馆（British National Archives）公布的解密文件显示，在革命期间，艾奎诺夫人曾向英国寻求在马尼拉的英国大使馆或英国大使官邸避难。

不过，由于艾奎诺提出请求的隔天马可仕便下台，随后艾奎诺政府也获得国际承认，因此英国提供的庇护最终派不上用场。

艾奎诺夫人向英国请求庇护的事件，记载在一份英国首相办公室的历史文件中，这份文件记录1981至1995年英国和菲律宾的关系。

文件显示，1986年2月24日晚间，英国外交官艾普雅德（Len Appleyard）致函佘契尔夫人（Margaret Thatcher）的外交事务私人秘书鲍尔（Charles Powell），转达艾奎诺夫人询问英国是否愿意在菲律宾时间25日上午8时提供她避难。

艾奎诺夫人当时若获得庇护，实际上会尝试自英国大使官邸组成菲律宾临时政府，导致英国卷入菲国内政，因此当时的英国外交大臣侯艾（Geoffrey Howe）担忧恐拖累英国。

不过，鲍尔当晚便迅速回信，表示佘契尔夫人同意「提供（艾奎诺）英国现有避难所」。但他也警告：「出于明显理由，我们无法保证艾奎诺夫人的安全。」

马可仕最终在25日上午约9时宣布下台。接下来几年，艾奎诺夫人和佘契尔夫人的关系也似乎热络。（实习编译：赵佩宇/核稿：张正芊）

© 2019 AFP