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30名美监狱实习官员 拍照行纳粹礼遭开除

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（法新社华盛顿31日电） 30名美国东部的实习监狱官员，在拍摄团体照时行纳粹礼（Nazi salute），美国西维吉尼亚州州长贾斯提斯（Jim Justice）今天表示，这些人将被开除。

贾斯提斯「以最强烈的措辞」谴责那张照片，并在声明中说：「在我任内不容许任何州立机关出现这种行为。」

他宣布此事时，正逢美国对反犹太事件的关注日益增加之际。一名歹徒周末闯入纽约光明节（ New York Hanukkah）庆典，挥刀伤了5人。

美国媒体12月初刊出那张实习监狱官员的照片。照片拍摄的时间是在他们经过数周的训练之后。

照片中约30名着制服的实习官员，行着名的纳粹礼，拍摄团体照，照片上面还有仿「希特勒万岁」（Heil Hitler）口号的方式，写着「勃德万岁」（Hail Byrd）字眼。勃德指的是他们的教官勃德（Kassie Byrd）。

根据西维吉尼亚州军事事务暨公共安全部门（West Virginia Department of Military Affairs and Public Safety）的调查报告，监狱监管部门的成员在收到照片后，向勃德表达她的顾虑。

勃德则回说：「这没什么错啊，我们之中有各种肤色、背景的人，且所有人都参与其中。」

她解释照片上的文字说：「他们会那么做，是因为我跟希特勒一样是硬汉（hard-ass）。」

调查报告的结论是，这个举动是出于「无知」和「令人震惊的缺乏判断力」，「损害了监狱管理部门的声誉」，并「与我们努力实现的价值观对立。」

军事事务暨公共安全部门建议解雇所有涉及的实习监狱官员，以及未向上级长官报告这张照片的工作人员。有两名教官已被解雇。

© 2019 AFP

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