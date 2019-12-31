VAR推翻原判 IFAB称只能用在明显有误时

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（法新社伦敦30日电） VAR在足球场上推翻原判引发争议，国际足球协会理事会（IFAB）秘书长说，这应该只在「清楚和明显」有误时才对。

英格兰足球超级联赛本季引进后，影像助理裁判技术备（Video Assistant Referees, VAR）受争议，特别令人关注的是关于越位的判决。

在各界质疑VAR是否能准确做出细微判决时，上个周末，诺威治（Norwich）、布莱顿（Brighton）、雪菲尔联（Sheffield United）、狼队（Wolves）和水晶宫（Crystal Palace）的比赛，都有进球在经VAR检视后被取消。

球员和教练也都质疑这个系统，是否不该用来推翻肉眼看似正确的场上裁决，这个观点今天获得足坛最高决策机构「国际足球协会理事会」秘书长的支持。

布鲁德（Lukas Brud）并未谈到在英超发生的特定事件，但表示国际足球协会理事会指南，建议VAR应该只用在修正明显错误，这点也适用于越位判定。

根据英国媒体报导，布鲁德在评论此事时说：「清楚和明显的条件仍旧存在，这是一个重要的原则。」

他补充说：「假如你要花一些时间，试着判别是否越位，这就是不够清楚和明显，那原本的判决就应该成立。」

© 2019 AFP