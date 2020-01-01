亲伊朗示威者围攻美使馆 川普：没想与伊朗开战

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（法新社佛州棕榈滩31日电） 亲伊朗的伊拉克示威群众今天攻击美国驻伊拉克大使馆，对此美国总统川普表示，他并不打算要和伊朗当局开战。

记者问到美国与伊斯兰共和国伊朗开战的可能性时，人在佛罗里达州度假的川普回说：「我不认为会发生这种事。」他还强调：「我喜欢和平。」

此前，美国国防部长艾斯培（Mark Esper）表示，来自美军第82空降师（82nd Airborne Division）一支快速反应部队约750名成员已经整装待发，要在接下来几天内调往中东地区。

美驻巴格达使馆今天遭到攻击后，美方已派遣一支陆战队快速反应部队进入当地，以强化使馆维安。这起攻击案导致使馆入口处冒烟和起火，也进一步加剧美伊之间的紧张态势。

美国官员表示，目前并未计划撤离使馆人员，也未传出有美方人员受伤。

川普表示，美军增援「非常快就抵达现场」，认为这件事「处理得非常妥当」。

他还补充道，这不会是「班加西（Benghazi）事件」翻版。他指的是2012年时，激进伊斯兰主义分子攻击美国位于利比亚班加西领事馆一事，当时4名美国人在烟雾弥漫的领事馆里遇害，包括时任美驻利比亚大使史蒂文斯（Chris Stevens）。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP