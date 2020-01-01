刚果石油产量渐增 经济中心感受不到好处

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（法新社刚果布拉萨市1日电） 如果官方数据可信，非洲刚果共和国的好日子看似要回来了，但人民心头别有一番滋味。 自从刚果的北莫河（Moho Nord）新油田开始产油后，以石油为经济命脉的刚果产量每天达到创纪录的35万桶，摆脱5年前油价暴跌的困境。

国际货币基金（IMF）预测，继2016年及2017年经济萎缩、2018年成长1.6%后，刚果共和国2019年的经济成长可达4%。

但在港口城市黑角（Pointe-Noire），许多人说景气回温的好处没落在他们头上。刚果有450万人口，约1/5住在这个刚果经济枢纽。

37岁的埃贝（Deschagrains Ebeh）是De-Network公司负责人，这家公司是刚果开采石油产业服务链中的成功企业之一。他的名片如今列着十多种服务项目，包括电脑操作、影像监控、训练、审计、谘询、网站设计，甚至提供客户服务中心。

他必须提供多项服务才能生存，他以个人为主要客群，而不是有钱的大公司。

为了省钱，埃贝只聘雇10名员工，他身兼总经理及技术经理，还让出一部分办公室空间用于「共同工作」（coworking），以减轻每月1120美元的租金压力。

2014年全球油价暴跌，埃贝说，他损失了50%到60%的客户。

2014年到2015年，埃贝的公司营业额还有5亿中非法郎（CFA francs），相当于85万美元，在那之后，「我们4年来没赚到任何利润」。

黑角市工商会（CCI）主席马福恩泽拉（Sylvestre Didier Mavouenzela）说，油价下跌波及就业市场，因为大企业如道达尔公司（Total）重新与承包商洽谈条件较差的合约，2014到2017年就少了5万个工作机会。

此外，许多派驻刚果工作的外国人也离开了，连带影响替他们工作的园丁、保母和司机。

黑角市港口2019年的货柜运输量成长很多，达90万个单位，去年则是80万个。但多数货柜都是转运到邻近刚果民主共和国的马塔迪（Matadi）、加彭的自由市（Libreville）等其他港口，而不是贡献于当地经济。

当地还有一些关于政府治理的抱怨，包括贪污、赋税和关务机构扰民，以及通往首都布拉萨市（Brazzaville）的公路使用费等。

政治不确定性是另一个疑虑。总统大选将于2021年举行，76岁的恩格索（Denis Sassou Nguesso）在上次2016年选举中连任，在布拉萨市引发暴动，肥沃的普尔区（Pool）则因而引发武装冲突，切断了连结布拉萨市与黑角的重要铁路路线。

© 2020 AFP