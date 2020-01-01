印尼雅加达暴雨引发洪灾 酿9死

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（法新社雅加达1日电） 印尼灾害管理当局今天表示，首都雅加达（Jakarta）都会区因跨年夜下起暴雨，引发水灾，造成至少9人丧命。

约有3000万人口的雅加达都会区有数以百计淹水社区停电，部分列车路线和一座机场也被迫关闭。

雅加达灾害管理当局负责人苏贝乔（Subejo）表示，一名16岁少年因为触电身亡，另有3人失温丧命。

昨天晚间降下倾盆大雨，雅加达市郊出现土石流灾情后，又有5人不幸丧命。

苏贝乔还说：「我们希望淹水消退，但如果雨势不停，淹水情况就会持续下去。」

印尼国家电力公司（Perusahaan Listrik Negara，PLN）官员阿沙德（Ikhsan Asaad）告诉法新社：「为了避免更多触电意外，我们关闭许多地区的电力。」

阿沙德还说，他无法估计有多少居民受到停电影响，「目前我们专注采取相关措施，以确保民众安全」。

雅加达都会区各地照片显示，许多房屋泡水，车辆被淹没在泥泞洪水中，部分民众划着小型橡皮救生艇，或用轮胎内胎充当救生圈代步。

根据印尼交通当局说法，因为跑道严重淹水，哈里姆柏达那库苏马机场（Halim Perdanakusuma Airport）今天被迫暂时关闭，许多航班转往雅加达主要机场苏卡诺哈达机场（Soekarno-Hatta International Airport）。

印尼雨季在每年11月下旬开始，雨季期间雅加达经常会受到洪患侵袭。

© 2020 AFP