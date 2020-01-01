喜迎2020 璀璨烟花点亮全球夜空

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（法新社巴黎1日电） 陷入罢工阴霾的法国巴黎在璀璨花火中送别旧岁，英国着名地标「大笨钟」历经长期整修后，也以新面貌报时迎新。在全球动荡的一年结束之际，各地庆祝活动也因各种危机蒙上阴影。

尽管运输业罢工让通勤者陷入窘境好几周，仍有数以万计民众齐聚巴黎香榭丽舍大道（Champs-Elysees）迎接新年。

许多人以步行、骑自行车或搭计程车抵达现场，也有少数人搭乘地铁，耀眼的灯光秀照亮凯旋门（Arc de triomphe），为新一轮10年揭开序幕。

在英国伦敦，大批狂欢者挤在泰晤士（Thames）河畔，欣赏伦敦眼（London Eye）在英国脱欧前施放的最后一场跨年烟火秀。

着名地标「大笨钟」（Big Ben）两年前展开为期4年的整修工程后，大多处于静音模式，仍在翻修中的大笨钟午夜敲响12声，欢庆新年。

示威浪潮去年席卷各地，示威者群起抗议政治乱象，和呼吁政府采取行动对抗气候变迁，全球数十亿人经历动荡不安的一年后，终于在欢欣鼓舞的气氛中喜迎2020年。

烟霾笼罩的雪梨施放盛大的炫目花火迎新年，但今年澳洲各地遭受毁灭性野火肆虐，不少人因此呼吁取消烟火，为跨年庆典蒙上一层阴影。

雪梨已被有毒烟霾笼罩好几周，要求取消烟火以示尊重受害者的请愿书，一共吸引超过28万人连署。尽管如此，超过10万发烟火仍在跨年夜照亮雪梨上空，震撼现场观众。

美国纽约时报广场（Times Square）跨年庆典登场，当午夜钟声响起时，巨型水晶球伴随绚烂烟火和彩色碎纸缓缓落下，庆祝新年到来。

香港反送中示威延烧超过半年后，跨年夜依然不平静，支持民主示威者再度发起抗议活动，促使港警发射催泪瓦斯和高压水炮。香港示威潮2020年仍不止息，大规模游行预计元旦登场。

北韩也没错过迎接2020年，大批群众齐聚平壤市中心欣赏跨年演唱会，霓虹灯舞台上有精心编排的舞蹈表演，烟花在空中绽放，闪耀北韩夜空。

南韩民众则在这天涌入寺庙，参加标志新年开始的传统敲钟祈福仪式，也有许多人在首尔市中心与在台上演出的偶像明星一同跨年。

横跨多个时区的俄罗斯各地纷纷迎来2020年，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也按惯例发表新年演说，民众聚集在莫斯科市中心，欣赏跨年烟火秀。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP