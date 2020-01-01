庇护玻国前朝官员引纠纷 墨国大使遭驱逐离境

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（法新社拉巴斯31日电） 墨西哥驻玻利维亚大使麦卡多遭玻国临时政府驱逐，已于今天离境。墨驻玻国行政首都拉巴斯（La Paz）大使馆因庇护玻国前朝官员，而与执政的临时政府发生外交争端。

玻利维亚临时政府指控墨西哥勾结西班牙外交人员，图谋将被通缉的玻国前内政部长昆塔纳（Juan Ramon Quintana）带离他藏身的墨驻拉巴斯使馆，因而将墨国大使麦卡多（Maria Teresa Mercado）列为「不受欢迎人物」。

针对麦卡多的离境，玻利维亚警察局长孟蒂罗（Antonio Montero）向媒体表示：「没有记录到任何事故，一切顺利进行。」

玻利维亚前总统莫拉莱斯（Evo Morales）上个月10日下台逃往墨西哥后，昆塔纳和另外多达9名的前朝官员随即至墨国大使馆寻求庇护。

昆塔纳在内的多名前朝官员，被控犯下与玻利维亚一连串选后暴力有关的恐怖主义和煽动叛乱罪。

墨西哥驻玻利维亚大使麦卡多在推特（Twitter）上表示，「很荣幸能为我的国家、国家原则及政治庇护的传统效力」。

玻利维亚同时驱逐两名西班牙外交人员，指控他们参与行动，试图将昆塔纳偷偷带离大使馆。马德里当局昨天也以驱逐3名玻利维亚外交人员作为回应。

欧洲联盟（EU）驻拉巴斯办公室在声明中对西班牙使节遭驱逐一事表达遗憾，称这是「极端且不友善的举措，应该留待真正严重的状况发生时再这么做」，并对这场政治争端「扩大」表达「强烈关切」。

墨西哥方面则表示，墨国视麦卡多遭驱逐一事为一项政治决定，并不打算与玻利维亚断绝外交关系。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP