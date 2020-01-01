戈恩潜逃黎巴嫩计画 法国政府称完全不知情

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎31日电） 雷诺与日产前主管戈恩被控短报报酬和挪用公款等罪，在交保候审之际从日本逃到黎巴嫩，法国外交部今天表示，他们对戈恩的计画完全不知情。

法国外交部在声明中表示，法国相关单位并未接获戈恩（Carlos Ghosn）自日本离境的消息，也没有关于他这次离境的资讯。法国外交部补充说，他们是「在新闻报导中」得知戈恩潜逃出境。

法国外交部指出，戈恩过去透过法国驻东京大使馆取得相关协助，且使馆、戈恩和他的律师团之间有维持「定期联系」。

法国外交部说：「他的情况以及若干法律原则的应用，法国驻东京使馆都有密切且持续的追踪。」

戈恩拥有法国、黎巴嫩、巴西国籍，他2018年11月在日本突然被捕，后来以交出护照等条件来换取保释。

65岁的戈恩被控在担任日产董座时，短报数百万美元薪资，正面临审判。

戈恩也被控企图将个人投资损失转嫁给日产。

戈恩过去长时间主管雷诺和日产，被归功是让这两家汽车公司重振旗鼓的大功臣。他否认日本检方所有指控，并批评日本司法体系，不满当地严苛拘留政策和种种限制。

候审期间，戈恩被自己组成的雷诺-日产-三菱联盟（Renault-Nissan-Mitsubishi）成员之中的日产和三菱革职，随后也辞去雷诺执行长职务。

© 2020 AFP