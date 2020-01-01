日产前董座弃保逃到黎巴嫩 日媒痛骂懦夫

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（法新社东京1日电） 报导风格向来稳重保守的日本媒体，在日产汽车前董事长戈恩（Carlos Ghosn）弃保潜逃至黎巴嫩后，今天纷纷痛骂戈恩是「懦夫」。

读卖新闻写道：「逃跑是一种嘲弄日本司法制度的懦夫行径。」戈恩面临犯下财务不当行为的多项指控，尽管他本人一概予以否认。

读卖新闻还说，戈恩离开日本，「就此失去证明自己清白及维护自身名誉的机会」。

自由主义派的东京新闻也说，戈恩的行为是在嘲弄日本司法制度。

「被告戈恩坚称他是逃离政治迫害…但未经许可出境违反了他的保释条件，也嘲弄了日本司法制度。」

部分媒体提到，当初让他交保的决定，如今看来相当不明智；当时也有部分人士对交保决定感到很不寻常。

检察官曾主张戈恩拥有广大人脉，有潜逃出境的风险，但戈恩本人表示他想要受审，藉以证明清白。

戈恩的一名辩护律师当时曾说，戈恩是如此有头有脸的大人物，根本没有机会在不被认出的情况下逃走。

日本司法制度允许漫长且反覆的拘留，普遍遭全球媒体批评是所谓的「人质司法」。保守派的产经新闻指出，检察官认为法院当时是对「外来压力」让步，才会让戈恩交保。

© 2020 AFP