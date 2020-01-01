沙波尼斯23分10篮板 溜马胜76人止2连败

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（法新社印第安纳波利斯31日电） 沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天拿下23分、10篮板，让美国职篮NBA印第安纳溜马115比97击败少了恩比德的费城76人，终止近期2连败。

溜马华伦（T.J. Warren）拿下21分，特纳（Myles Turner）获得14分，蓝姆（Jeremy Lamb）进帐13分，麦德莫特（Doug McDermott）攻下12分，曾是76人一员的麦康奈（T.J. McConnell）今天有11分、10助攻。

溜马今天赢球，终止2连败，本季主场战绩提升为15胜3败，整体战绩22胜12败追平76人，溜马目前排在东区第5。

76人明星中锋恩比德（Joel Embiid）今天因为左膝伤势缺阵，球队因此陷入混乱而输球，本季76人在恩比德缺阵的7场比赛中，只赢了其中3场。

76人的西蒙斯（Ben Simmons）今天有18分、10篮板的「双十成绩」，李察逊（Josh Richardson）则是获得20分。

自从耶诞节在主场121比109击败密尔瓦基公鹿后，76人连续打了3场客场比赛，但陆续败给奥兰多魔术、迈阿密热火、76人，吞下3连败。

© 2020 AFP