美中一月中签第一阶段贸易协议 专家：北京一大胜利

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普今天表示，美中第一阶段贸易协议将于1月15日签署，并透露他将前往中国，继续与北京磋商。若干专家认为，这对北京而言可谓一大胜利。

川普在美股2019年最后一个交易日开盘前推文，为数周来充满不确定性的美中第一阶段贸易协议敲定签署日期，但相关细节尚不明朗。

华府和北京本月稍早宣布达成「第一阶段」贸易协议，川普同意调降或取消部分关税，北京则承诺进行贸易改革和扩大美国农产品进口，使双方长达近两年的贸易战得以降温。

川普推文说：「我将于1月15日与中国签署非常庞大且全面的第一阶段贸易协议。仪式将在白宫举行，中国高层代表将出席。」

美中官员表示，协议内容包括保护智慧财产、粮食和农产品、金融服务和外汇及解决争端的机制。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）说，根据这项新协议，中国同意在未来两年内增加至少2000亿美元的美国商品、农产品、能源产品和服务采购。

川普今天除了宣布与中国签署第一阶段贸易协议的时程，还说他「稍后」将前往北京，展开第二阶段对话，投资人深受鼓舞，美股今天收高。

尽管如此，若干经济学家和贸易专家认为，第一阶段贸易协议对北京而言，可谓一大胜利。

美国制造业联盟（Alliance for American Manufacturing）主席保罗（Scott Paul）说，同意撤销关税意味「我们放弃很多筹码，同时回避了美中之间最有意义的贸易问题」。美国制造业联盟支持川普对中国采取强硬的贸易立场。

在中国经济成长放缓和香港政治动荡之际，美中签署第一阶段贸易协议也让中国国家主席习近平松了口气。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP