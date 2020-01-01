美驻伊拉克大使馆遇袭 蓬佩奥归咎恐怖分子

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（法新社华盛顿/巴格达1日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，美国驻伊拉克大使馆遇袭是恐怖分子所策划，并公布所谓幕后主使的姓名。

蓬佩奥推文说：「今天这场攻击是恐怖分子阿布．马蒂．穆罕迪斯（Abu Mahdi al Muhandis）和凯斯．卡查利（Qays al-Khazali）所策划，他们受到伊朗代理人哈迪．艾玛里（Hadi al Amari）和法勒．法亚德（Faleh al-Fayyad）教唆。」

蓬佩奥在贴文中附上多张照片，指画面显示上述4名男子出现在美国大使馆外。美国29日空袭伊朗撑腰的好战组织，激怒支持伊朗的伊拉克群众，他们今天闯进美国驻巴格达大使馆，以示抗议。

美国官员今天表示，美国驻巴格达大使馆遇袭后，美方在科威特部署数百名军人。这名官员告诉法新社，这些军人可能会被派到邻国伊拉克。

这名官员说：「至少有500名美国陆军第82空降师（82nd Airborne Division）成员离开布拉格堡（Fort Bragg），最终可能部署多达4000人。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP