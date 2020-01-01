金正恩略过新年贺词 专家：避认对美外交失误

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（法新社首尔1日电） 北韩领导人金正恩今天似略过他从2013年起固定发表的新年贺词，改由国营电视台播出他在4天党内会议的演说。分析师表示，此举可能是要避免暗自承认两年来对美国外交政策犯错。

在北韩政治行事历上，领导人新年贺词一直是关键时刻，除了检讨过往，也设定未来目标，谈话全文会刊登在北韩共党机关报「劳动新闻」（Rodong Sinmun）上。

这项传统是从金正恩祖父、北韩国父金日成起展开。金正恩最初穿着党内制式服装，站在演讲台后对部队演讲。但在平壤讯息传送现代化之下，形式也随时间改变，例如他去年就身穿西装、打领带，并坐在办公室演说。

然而，今年却没有近年来标准的元旦晨间广播，甚至到中午都没有，反而是国营电视台改播出金正恩在4天党内会议对高官的冗长宣读演说。

他在演说中表示，平壤不再视自身受制于暂停核武及洲际弹道飞弹测试的承诺，并扬言要展示「全新战略性武器」。

这代表北韩明显背离过去两年的外交路线。这两年来，北韩受到的制裁未获松绑，也没有在非核化方面采取足够行动让美国满意。

南韩韩东国际大学（Handong Global University）国际关系教授朴远建（Park Won-Gon）表示，这个形式上的改变可能是为了避免「烦扰」金正恩。

他说，「用你的声音发表新年演说，跟宣布在全体会议上做出的决定，之间存有巨大差异」。「除了对外界，演讲代表要向北韩人民直接发出讯息。这可能迫使你无可避免地承认过去的交涉有瑕疵」。

首尔梨花女子大学（Ewha Womans University）国际关系研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）则说，此举可能也可能是要试图软化所释放的讯息。

他说：「透过党内会议发表对国内演说，金正恩可以传递坚定自信的讯息，而不会像假使他一个人独自站立演说发出核武威胁时，显得那么好战。」

© 2020 AFP