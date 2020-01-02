世界大赛唯一投过完全比赛 名投拉森逝世享寿90岁

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（法新社洛杉矶1日电） 在美国职棒大联盟MLB史上唯一曾在世界大赛投出完全比赛的传奇名投拉森（Don Larsen）辞世，享寿90岁。

拉森的家族发言人李威（Andrew Levy）表示，这位前纽约洋基名投因食道癌，于爱达荷州海登（Hayden）过世。

李威在推特写道：「这个世界今天不够『完全』。唐．拉森，世界大赛史上唯一投出过完全比赛的人走了。永别了，我的朋友，我们会缅怀你！」

拉森1929年8月7日出生于印第安纳州，他在1956年10月8日将自己永载于棒球史册；当天他让对手布鲁克林道奇（洛杉矶道奇前身）的打者27上27下，率纽约洋基于世界大赛第5战2比0赢球，洋基最终于第7战拿下世界大赛冠军。

拉森在那场永载史册的比赛送出7次三振，比赛结束后捕手贝拉（Yogi Berra）跳向拉森怀里的一幕也成为经典画面。

拉森生涯打过7支球队，累积缴出81胜91败，14年大联盟生涯拿过两次世界大赛冠军，都是在洋基队时，另一次尝到封王滋味是1958年。拉森也在1956年的世界大赛获选为最有价值球员。

洋基队今天也发声明：「我们为得知唐．拉森辞世深感悲伤。他的完全比赛是洋基一大经典时刻，是洋基丰功伟业辉煌年代的精华，且名列大联盟史上最伟大单场表现之林。」

© 2020 AFP