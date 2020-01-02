侏儒暴龙是否曾经存在 研究：不大可能

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（法新社华盛顿1日电） 全球古生物学家过去30年都在为「侏儒暴龙是否真的曾经存在？」这个议题争论不休。美国科学家最近对两只恐龙的骨骸进行显微分析，发现侏儒暴龙很可能不曾存在这个世界。

美国古生物学家巴克（Robert Bakker）1988年与他在克里夫兰自然历史博物馆（Cleveland Museum of Natural History）的同事，将一个1942年被发现的恐龙化石重新分类。

他们说，这只恐龙属于一个小型新物种，并将这个新物种命名为「侏儒暴龙」。

之后，另一个团队2001年在美国蒙大拿州（Montana）伊卡拉卡（Ekalaka）镇附近的地狱溪地层（Hell Creek Formation），发现一只小型暴龙的化石，其骸骨近乎完整。

他们将这个身形只比役用马大一点的物种命名为「詹恩」（Jane），随后把它归类为年纪较轻的暴龙。但一小群专家仍不断坚持，「詹恩」是一种「侏儒暴龙」，指称它的头骨和骨头形态学异于成年暴龙。

根据今天刊登在美国期刊「科学先端」（Science Advances）的研究，由奥克拉荷马州立大学（Oklahoma State University）学者伍德华（Holly Woodward）领导的研究团队，从「詹恩」的胫骨和股骨内部，以及一只名为「派帝」（Petey）恐龙的骨骸抽取样本，进行显微分析。「派帝」的骨骸较不完整。

科学家表示，他们透过这种名为「古组织学」的研究技术，确认「詹恩」和「派帝」都是发育不完全的个体，意即不是成年恐龙。研究作者群表示，据此推断，侏儒暴龙看来不大可能曾经存在这个世界。

伍德华告诉法新社，能用显微镜分析骨骸化石是一件很酷的事，「我们可以推断成长率、年龄和成熟度」。

据血管开口的大小可以推断，「詹恩」和「派帝」在死亡时都还处于快速成长阶段。如果它们是成年恐龙，其血管形成的过程就不会那么显着。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP