党内唯一拉丁裔 美民主党总统初选参选人卡斯楚退选

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（法新社华盛顿2日电） 欧巴马政府时代担任美国住房及城市发展部部长，也是2020年总统大选民主党初选唯一拉丁裔参选人的卡斯楚，由于迟迟无法在众多角逐者当中拉抬自身民调，今天宣布退选。

45岁的卡斯楚（Julian Castro）是墨西哥移民第三代，曾当过德州圣安东尼奥（San Antonio）市长。他参选至今民意支持度鲜少超过2%，因此决定退选。

在他退出后，力争入主白宫的民主党人还有14位，其中多数是白人且年纪偏大。

卡斯楚去年9月在党内辩论会将矛头指向领先者拜登（Joe Biden），指控曾是副总统的拜登「忘记仅仅两分钟前所说的话」，试图一举冲高声势。不过他这一席话被视为卑劣攻击手段，招致外界嘘声，终致选不下去。

在已退选的民主党人中，除了卡斯楚外，其他较大咖的参选人还包括联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）、前联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）及纽约市长白思豪（Bill de Blasio）。

在民主党提名战中，目前领先的有拜登、联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）、联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）。

© 2020 AFP