几内亚比索大选结果出炉 反对党党魁当选总统

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（法新社几内亚比索首都比索1日电） 西非国家几内亚比索全国选举委员会今天宣布反对党领袖恩巴洛赢得总统大选，但执政党声称选举过程存有舞弊，将提出选举结果无效的申诉。

根据初步统计结果，恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）在上个月29日的总统决选中得票率为53.55%，执政「几内亚和维德角非洲独立党」（PAIGC）的白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）则为46.45%。

全国选举委员会（National Electoral Commission, CNE）主席桑布（Jose Pedro Sambu）说：「我宣布恩巴洛为赢家。」

恩巴洛表示，自己将会是一位「全国和谐的总统」，呼吁全国在他的带领之下团结一心，但白瑞拉痛批选举结果遭人动手脚，誓言要加以推翻。

全国选举委员会在首都比索一间警备森严的的饭店公布选举结果后，恩巴洛的支持者在距离不远的地方庆祝胜选。

支持民众敲击锅碗瓢盆并唱歌跳舞，有些人还披着象徵恩巴洛阵营的红白色大型阿拉伯头巾。

白瑞拉阵营则表示已采纳法律顾问建议，将提出选举结果无效的申诉。

他说：「这个刚宣布的初步结果充满违法行为、无效和操弄，（构成）选举舞弊。」

他表示：「我们无法接受这种结果，将提出所有相关证据来证明选举结果遭人动手脚。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP