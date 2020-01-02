印度动物园秃鹳破壳孵化 保育现曙光

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（法新社古瓦哈蒂2日电） 印度一座偏远动物园传来佳音，两只秃鹳在竹台上破壳孵化后被送至阿萨姆省动物园区展示，专家表示，这项消息为复育这种全球濒临绝种的鸟类带来希望。

这两只大秃鹳（Greater Adjutant）在印度东北部阿萨姆省出生数周后，就被带到阿萨姆省动物园（Assam State Zoo）展示。

这类秃鹳可长1.5公尺高、展翅宽度2.5公尺，被国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature）列入濒临绝种的红色名单。

随着森林和湿地繁殖环境不断遭受破坏，外界认为印度和柬埔寨只剩约1000只大秃鹳。

阿萨姆省动物园事务主管马里斯瓦密（Tejas Mariswamy）说：「在这之前，我们未接获任何这种濒绝鸟类在动物园内，或在樊笼中繁殖的消息。」

与阿萨姆省动物园合作助育的保育团体阿拉亚克（Aaranyak）负责人塔卢克达尔（Bibhab Talukdar）表示：「这次繁殖的成功将成为世界其他地方动物园的榜样，而他们也能帮忙保育和保护这些鸟类。」

© 2020 AFP