戈恩弃保潜逃 日媒吁加强国家司法保释程序

广告 继续浏览后续

（法新社东京2日电） 日产汽车前董事长戈恩在交保候审期间潜逃，证明曾认为应继续拘留戈恩的检察官看法正确，也引发日本媒体呼吁加强国家司法制度保释程序。批评者表示，日本司法体系已非常严苛。

日产汽车（Nissan Motor Co.）前董事长戈恩（Carlos Ghosn）日前潜逃黎巴嫩，以躲避日本司法诉究，此事震惊国际。日本媒体报导，日产一名高阶行政主管在得知其前老板潜逃的消息时，回应说：「我就知道！」

日本朝日新闻报导，这名高阶主管还说：「逃到国外？这是他证明自己无罪的方式吗？对于否认指控的嫌犯，绝对不应准予保释。」

一名资深检察官告诉日本每日新闻，当时针对是否应继续拘押戈恩一事进行辩论时，「这就是我们预料会发生的事」。他感叹说，他们费尽心思搜集的证据现已无实际意义。

此外，也有媒体呼吁，日本在戈恩逃亡之后，应加强国家司法制度的保释程序。多家媒体报导，戈恩潜逃出境一事已让日本司法体系「蒙羞」。

日本读卖新闻报导：「为避免这种事再次发生，我们应该就如何弥补司法制度弱点一事进行讨论，像是设定金额与多数被告资产相等的保释金，以及执行GPS监控等。」

戈恩因被控多项财务不当行为罪名而遭逮捕，引发各界关注，国际社会聚焦日本司法制度。外界普遍认为，相较于西方国家，日本的司法体系已非常严苛。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP