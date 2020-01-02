曾击败3天王 网坛新星西西帕斯自信能登球王

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（法新社布里斯本2日电） 希腊网球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）2019年击败过纳达尔、费德瑞和乔科维奇等网坛3大天王，他今天说，相信自己有能力登上球王宝座。

21岁的西西帕斯2019年表现出色，不仅成为红土场上击败过西班牙红土天王纳达尔（Rafael Nadal）的最年轻选手，也是同一年打败过纳达尔、瑞士天王费德瑞（Roger Federer）和塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）的最年轻选手，世界排名一度窜升至第5。

在首届「世界职业网球协会杯」（ATP Cup）比赛即将开打之际，参赛的西西帕斯目前世界排名虽仅第6，但他说自己有信心能一路登上世界第1。

谈到纳达尔、费德瑞和乔科维奇，西西帕斯表示：「没错，他们还在比赛，且打得非常好。对我而言，上场和他们竞争是很大挑战。每次我和他们对打后，都感觉自己还有进步空间。」

「我和他们比赛，都能学到很多东西。我感觉自己能更像一名全方位球员。」西西帕斯说，他会拿网坛3天王和自己比较，看看他们哪些打法奏效，自己又该如何努力。

西西帕斯表示：「他们可以说简直超乎常人。但我也正尝试靠自己达到那个境界，我会继续试图尽最大努力，因为我感觉我能超越他们，我还能提升。这只需要时间、耐心和努力做我正在做的」。

西西帕斯还透露，进入新赛季他的状态非常好，比赛时不会感觉伤痛。不过他承认，自己仍需加强在各个比赛维持好成绩。

西西帕斯明天上午将和世界排名第15的加拿大新星沙波瓦洛夫（Dennis Shapovalov）对战。

© 2020 AFP