派兵利比亚 土耳其国会将表决

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（法新社安卡拉2日电） 土耳其国会今天即将通过法案，批准军队进驻利比亚，以期力挺联合国支持的现任利比亚政府。

位于的黎波里（Tripoli）的利比亚政府目前受困，自去年4月以来遭到军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）手下军队持续攻击。哈夫塔得到土耳其区域对手沙乌地阿拉伯、埃及和阿拉伯联合大公国支持。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）办公室在去年12月27日确认，已收到的黎波里全国团结政府（Government of National Accord,GNA）的军事支援请求。

土耳其并未详细透露这个可能派驻行动的规模，土国副总统欧克台（Fuat Oktay）1日告诉国营安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency），相关日期也尚未决定。

欧克台说，「我们已经准备好了，我们的军队和国防部都准备好了」；并说，国会通过派兵案后，有效期是1年。

他形容这项国会提案是个「政治讯号」，目的在吓阻哈夫塔的军队。

欧克台表示：「提案通过后，如果对方改变他们的态度并说，『好吧，我们撤退，我们会放弃攻击行动』，那么我们还有什么必要去那里（利比亚）呢？」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2020 AFP