澳洲野火烟霾飘千里 纽西兰雪白冰川一夕变褐色

广告 继续浏览后续

（法新社威灵顿2日电） 澳洲山林大火烧出浓浓黑烟，呛鼻烟霾四散，连远在数千公里外的纽西兰冰川也不能幸免。原本雪白无瑕的冰川就像铺上焦糖般，乍看之下，还以为来到了黄土飞扬的沙漠。

昨天清晨太阳升起后，纽西兰人这才察觉浓烟已经袭来。在漫天烟霾中，太阳也变得迷迷蒙蒙的，看来就彷佛红色或金色的火球。

纽西兰官方预报单位MetService推文说：「飘散约2000公里、飞越塔斯曼海（Tasman Sea）的浓烟，各地都可清楚看到。」

「影响最严重的地区能见度最低仅10公里。」

推特用户Miss Roho推文说：「基督城（Christchurch）这里其实也闻得到烧东西的味道。」

另一名推特用户瑞秋（Rachel）贴了张法兰约瑟（Franz Josef）冰川照，远在澳洲2000公里外的法兰约瑟冰川平常净白无瑕，此时却染上了淡淡的茶色。

「法兰约瑟冰川附近。这『裹上焦糖』的雪，是山林大火的沙尘造成。昨天它还是白的。」

喜剧演员杰梅奈克莱门特（Jemaine Clement）则放上太阳宛如金色火球的照片。

「弥漫在纽西兰空气中的澳洲野火浓烟，使太阳看起来这么奇怪。」

© 2020 AFP